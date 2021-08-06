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Происшествия6 августа 2021 14:17

В Бахчисарае 24-летний отец задушил полуторагодовалую дочь

Мужчину раздражал плачь ребенка
Елизавета КВАЧКОВА
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Мужчина задушил своего ребенка из-за постоянного плача

Мужчина задушил своего ребенка из-за постоянного плача

Фото: Архив "КП"

Верховный суд Крыма приговорил к тюрьме 24-летнего жителя Бахчисарайского района, который убил свою дочь 2019 года рождения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Инцидент произошел январским вечером этого года на Речной улице в Бахчисарае. Выпившего отца раздражал плачь его полуторагодовалой дочери, в результате он задушил девочку.

- После совершения преступления мужчина высказал версию о том, что ребенок умер от отравления газом в связи с неисправностью печного оборудования, понудив свою сожительницу подтвердить эти обстоятельства, – говорится в сообщении.

Преступнику грозит 13 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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