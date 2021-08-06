В Симферополе накрыли подпольную сеть игровых залов

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность подпольных игровых залов. Фото: УФСБ по РК и Севастополю

В ходе спецоперации в Симферополе сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность сети подпольных игровых залов, сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Уточняется, что помещения с игровыми автоматами располагались на улицах Проездная, Киевская, Кирова, Ленина, Залесская, по проспекту Победы.

- Азартные игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также игрового оборудования, – сообщила Постнова.

Возбуждено уголовное дело, по которому подозреваемыми проходят пять человек – трое мужчин (один из них – житель Москвы) и две женщины.

В ходе обыска у правонарушителей изъяли выручку. Сейчас специальная группа проводит расследование преступной деятельности. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

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