В Керчи назначен новый глава администрации

Святослав Брусаков. Фото: Керченский городской совет/горсовет-керчь.рф

В Керчи назначен новый исполняющий обязанности главы администрации – Святослав Брусаков. Соответствующее решение единогласно приняли депутаты Керченского горсовета.

Чиновник вступил в должность 6 августа.

Напомним, глава администрации Керчи Сергей Бороздин 22 июля написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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