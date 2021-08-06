В Керчи назначен новый глава администрации

Святослав Брусаков. Фото: Керченский городской совет/горсовет-керчь.рф
В Керчи назначен новый исполняющий обязанности главы администрации – Святослав Брусаков. Соответствующее решение единогласно приняли депутаты Керченского горсовета.
Чиновник вступил в должность 6 августа.
Напомним, глава администрации Керчи Сергей Бороздин 22 июля написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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