В Феодосии арестовали пьяного мужчину, стрелявшего с балкона

Нарушителя задержали и изъяли у него оружие Фото: Архив "КП"

Стражи порядка задержали в Евпатории 67-летнего мужчину, который стрелял из пневматического оружия в сторону людей, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и городу Севастополю. В состоянии алкогольного опьянения задержанный открыл стрельбу с балкона своей квартиры.

- Находясь на маршруте патрулирования в одном из микрорайонов Феодосии, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что неизвестный гражданин с балкона третьего этажа ведет стрельбу, предположительно из пневматической винтовки, – говорится в сообщении.

Полиция изъяла у нарушителя оружие. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

- Правонарушитель передан в территориальный отдел МВД для дальнейшего разбирательства, – добавили в ведомстве.

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