Британия и США призвали сохранять санкции против России

Британия и США на встрече «Крымской платформы» призвали сохранять санкции против России Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что нужно продолжать оказывать международное давление на Россию «за ее действия в 2014 году». Свое мнение политик выразила на встрече послов ряда государств, которая проходит в формате «Крымской платформы». На ней Британия и США призвали сохранять санкции против РФ.

- «Крымская платформа» – это стратегическое видение. Оно у нас появилось, когда мы приняли как государство стратегию деоккупации, реинтеграции Крыма. Теперь наши усилия сосредоточены вокруг консолидации международных ресурсов, международного внимания и национального внимания, – сказала в пятницу первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин, выступая на встрече, уточнила, что США решительно поддерживают «Крымскую платформу», поэтому они будут сотрудничать с правительством Украины для ее поддержки, продолжат использовать санкции и выступать за освобождение крымских политических заключенных.

Создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины.

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