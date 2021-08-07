Погода в Крыму на 7 августа: дожди, грозы и тепло до +33

Температура воды у берегов Севастополя +27°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Метеорологи предупреждают о ливнях, грозах и крупном граде.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Утром и днем дождь, гроза. Ветер днем северо-западный 10-15 м/с. Днем тепло до +32°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, как сообщает gismeteo.ru, столбик термометра дотянется до +29…31°, скорость южного ветра достигнет 6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории, днем будет тепло до +25…30°, северный ветер 6-12 м/с. Малооблачно, гроза.

В Керчи днем 25…33°. Скорость северо-западного ветра 4-10 м/с. Малооблачно, гроза.

Температура воды в Черном море +25…27°.

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