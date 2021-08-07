Август дарит восхитительные рассветы. Фото: Андрей Бачурин/VK

Большая Ялта, как магнит притягивает к себе отдыхающих, которых не пугают даже природные неурядицы.

Туристы, которые приехали на Южный берег Крым в обязательном порядке бывают на плато Ай-Петри: горная местность, где расположена канатная дорога, щедра на красивые виды и пейзажи.

Особенно знатно здесь побывать утром, когда просыпается солнышко.

Смотреть видеосюжет Рассвет на Ай-Петри в августе: Выходной на Южном берегу Крыма обещает быть жарким

- Утро. 7 августа на Ай-Петри, - так назвал свое новое видео Андрей Бачурин.

Житель Ялты, который по долгу службы бывает на плато, частенько балует своих подписчиков в соцсети уникальными фото и роликами, которые сполна передают красу здешних мест.

Выходной же, судя по рассвету и прогнозам синоптикам, обещает быть жарким.

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