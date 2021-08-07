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Общество7 августа 2021 11:08

В Симферополе освобождают фасады зданий от уродливых «интернет-гирлянд»

Власти приводят в порядок столицу РК
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Фасада МКД приводят в порядок. Фото: пресс-служба администрации города Симферополя

Фасада МКД приводят в порядок. Фото: пресс-служба администрации города Симферополя

Симферополь, чего греха таить, не блещет внешним видом. Вот и площадь Куйбышева уже сколько времени огорожена грязным профлистами, как с полигона ТБО.

Но таки попытки привести в божеский вид столицу регион происходят.

- Продолжаются работы по приведению в нормативное состояние слаботочных сетей интернет-провайдеров, - сообщили в пресс-службе администрации города Симферополя. - С середины июля сотрудники управляющей компании МУП «Киевский Жилсервис» проделали колоссальную работу по демонтажу слаботочных немаркированных сетей интернет-провайдеров по многоквартирным домам.

От уродливой «паутины» освобождены многоэтажки на проспекте Победы и улицах Донская, Лермонтова, Куйбышева.

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