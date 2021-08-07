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Общество7 августа 2021 11:34

В Крыму за сутки зарегистрировали 384 новых случая коронавируса

Один заболевший приехал из-за границы
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму действует масочный режим.

В Крыму действует масочный режим.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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Вот и статистика за минувшие сутки малоутешительна.

- На территории Республики Крым зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции, - сообщил глава региона Сергей Аксенов, отметив, что из всех заболевших 262 сами обратились за помощью к врачам, 121 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Всего за истекшие 24 часа из «ковидных» отделений выписали домой 299 пациентов, за время пандемии удалось вернуть здоровье 52 378 заболевшим грозной хворью.

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