ЧП в Севастополе: В Балаклаве на рассвете загорелся катер

ЧП случилось рано утром. Фото: кадр видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Рано утром, в 5.45, спасателям города-героя сообщили, о том, что на набережной Назукина в Балаклаве полыхает маломерное судно.

Как сообщили в ГУ МЧС России по городу Севастополю на место ЧП тут же выехали два отделения пожарно-спасательной части, которым потребовался час, чтобы на 100 процентов потушить огонь, охвативший частный прогулочный катер.

- Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Катер серьезно пострадал. Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

Почему же заполыхало белоснежное судно? Поиском ответа на этот вопрос занимаются эксперты.

Пользователи соцсети, где появилось видео, которое нельзя опубликовать из-за обилия ненормативной лексики, высказали в комментариях свои варианты ЧП, которые, не исключают умышленного поджога.

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