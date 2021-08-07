Ялта подписала договор с российским землячеством в Сербии

Встреча заместителя главы администрации Ялты Светланы Новодацкой с Председателем исполкома Координационного совета Российских соотечественников в Сербии (КСОРС) Ириной Анатольевной Милькович прошла в Ялтинском историко-литературном музее. Фото: отдел информационной политики Администрации города Ялта

Администрация города Ялта и Координационный совет российских соотечественников в Сербии подписали Протокол намерений о сотрудничестве.

Участники официального мероприятия отметили, что у Сербию и Крыма много общего, в частности туризм, включая давние традиции курортного лечения.

Планируется, что Сербия и Ялта обменяются информацией по крымскому и сербскому периодам работы знаменитого архитектора Николая Краснова, совместными усилиями подготовят над презентацию в городе счастья книги «Русский исход век памяти» и международную конференцию о деятельности генерала Николая Раевского в Сербии.

Отдельно внимание будет уделено совместным выставкам детских рисунков и онлайн конкурсам.

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Фото: отдел информационной политики Администрации города Ялта