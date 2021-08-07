В Крыму расчистили от грязи любимый царской семьей Косьмо-Дамиановский монастырь

Территория обители сильно пострадала после прошедшего 4 августа ливня. Фото: Косьмо-Дамиановский мужской монастырь/monastyr-kid.ru

Разрушительный сель нанес ощутимый ущерб монастырю, расположенному в окрестностях Алушты.

На помощь монахам пришли сотрудники чрезвычайного ведомства.

- Работы по расчистке и углублено канала для дождевой воды, вывозу мусора, и очистке территории завершены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, подводя итоги аварийно-восстановительных работ на территории Космо-Дамиановского монастыря.

СПРАВКА «КП»

Монастырь находится в 20 километрах от Алушты, на горном массиве Бабуган-Яйле. В 1857 году здесь возвели два храма, гостиницы для паломников, домик наместника, а также часовню и купальню, которые построили над источником воды. Монастырь любили посещать члены царской семьи.

В годы Великой Отечественной войны монастырь, где было много зданий из дерева, сильно пострадал от огня. В советское время постройки передали в состав созданного здесь заповедника, и только в декабре 2017 года они вернулись в собственность монастыря.

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