Памятник природы в Симферополе: В центре города 200 лет растет шелковица, посаженная приятелем великого Пушкина

Шелковице уже 200 лет. Фото: Иван Коваленко/FB

Историю самой старой шелковицы в Симферополе, которая украшает двор дома № 20 на улице Пушкина, рассказал историк Иван Коваленко.

- Это дерево (вернее, два дерева), с раздвоенным стволом причудливой формы, имеет возраст около 200 лет, - сообщил он на своей странице в Facebook.

Тутовник, который посадил приятель великого поэта Александра Пушкина генерал-лейтенант Николай Раевский, герой Отечественной, персидской и турецкой войн, начальник Черноморской береговой линии, уже давно стал достопримечательностью столичного города.

- Старое дерево хорошо известно и любимо симферопольцами. К нему приходят с детьми, его с восторгом показывают туристам, о нем пишут в путеводителях, - отметил Иван Коваленко.

Шелковица многое видела, многое пережила. Вот и старожилы говорят, что во время войны в нее попал снаряд, поэтому дерево и имеет ствол раздвоенной формы.

Общественник выступил с инициативой о внесении исторической шелковицы в официальный список охраняемых государством деревьев – в перечень ботанических объектов природы местного значения.

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