Погода в Крыму на 8 августа: летние дожди, грозы и тепло до +33

На ЮБК малооблачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики не исключают ливни и крупный град.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер днем северо-западный 9-14 м/с. Столбик термометра покажет + 28…30°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, как сообщает gismeteo.ru, столбик термометра сполз до +24…28°, южный ветер разгонится до 11 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории днем воздух прогреется до +28°, скорость западного ветра 6-12 м/с. Ясно.

В Керчи днем 24…28°. Скорость северо-западного ветра 2-11 м/с. Дождь и гроза.

Температура воды в Черном море +25…27°.

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