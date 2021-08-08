Симферополь и село Приветное 9 августа частично останутся без воды

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Симферополе и селе Приветном 9 августа на некоторых улицах ограничат водоснабжение, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

В селе Приветном с 10.30 до 17.00 краны буду сухими по адресам: улица К. Маркса, улица Мира, улица Ленина, улица Горького №20-70, переулок Подгорный, переулок Сенной, переулок Виноградный.

В Симферополе водоснабжение будет ограничено с 00.00 до 00.00 по таким адресам: улица Ростовская, улица Никанорова, улица Киевская, 139-173, котельная на улице Стрелковой 91А.

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50