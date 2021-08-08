Симферополь и село Приветное 9 августа частично останутся без воды

Воды по указанным адресам не будет временно
Фото: Архив "КП"
В Симферополе и селе Приветном 9 августа на некоторых улицах ограничат водоснабжение, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
В селе Приветном с 10.30 до 17.00 краны буду сухими по адресам: улица К. Маркса, улица Мира, улица Ленина, улица Горького №20-70, переулок Подгорный, переулок Сенной, переулок Виноградный.
В Симферополе водоснабжение будет ограничено с 00.00 до 00.00 по таким адресам: улица Ростовская, улица Никанорова, улица Киевская, 139-173, котельная на улице Стрелковой 91А.
Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ.
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