В Симферополе возводят многоквартирные дома для ранее депортированных

Территорию рядом с новыми домами благоустроят Фото: Анна КИРИЕНКО

В Симферополе возводят четыре многоквартирных дома для ранее депортированных граждан, сообщил замглавы администрации Симферополя Ислям Усеинов.

По его словам, ключи от новых квартир некоторые владельцы получат уже до конца этого года. Дома рассчитаны на 34 и на 72 квартиры, строятся в районе компактного проживания Ак-Мечеть, еще два дома – 36-квартирный и 162-квартирный – в микрорайоне Фонтаны.

- На сегодняшний день завершаются работы по благоустройству, по самому дому строительные работы уже завершены, идет процедура подключения к инженерным сетям, получение необходимых разрешительных документов, после чего каждая квартира как объект собственности будет передана администрации города в муниципальную собственность. И после проверки учетного дела с гражданином будет заключен договор социального найма, – сообщил Усеинов о состоянии первого дома, который должны сдать в эксплуатацию в течение нескольких месяцев.

Он добавил, что придомовая территория также подлежит благоустройству. Например, перед домом в микрорайоне Ак-Мечеть будут оборудованы парковочные места, детские и спортивные площадки.

Справка: в мае 1944 года началась депортация крымских татар с территории Крыма. Спустя месяц под аналогичным предлогом из Крыма также депортировали греков, болгар, армян и представителей других народов. Немцы были депортированы с полуострова еще в августе 1941-го.

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