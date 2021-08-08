Самый известный курорт Крыма Mriya Resort & SPA празднует семилетие

Mriya Resort & SPA открыл свои двери в 2014 году

В Крыму с 9 по 14 августа Mriya Resort & SPA отмечает семилетие курорта. Участники мероприятия попадут в машину времени и отправятся в путешествие по разным периодам, которые сыграли большую роль в жизни каждого и стали яркими штрихами в детстве и юношестве.

Атмосферу прошлого будут создавать атрибуты американских 80-х и советского периода: тренировки по аэробике, выставка ретро-автомобилей, старт чемпионата по SEGA, трансляции легендарных спортивных событий. В периоде «Настоящее» локации наполнятся самыми современными развлечениями: симулятор сноуборда, VR горнолыжный спуск, территория VR путешествий по городам мира.

Хедлайнерами мероприятия станут легенды спорта, музыки и комедии: 10 августа состоится выступление экс-солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова, 12 августа гостей ждут зажигательные музыкальные сеты от Filatov & Karas и концерт Burito. Завершит праздничную программу дней гала-вечер 14 августа с популярной российской певицей Валерией, одним из самых популярных юмористов страны Юрием Гальцевым и российским поп-рок-певцом Игорем Сарухановым.

За 7 лет работы курорт получил массовое признание на отечественном и мировом туристическом рынках

Также 10 августа пройдет открытая тренировка с российским футболистом, заслуженным мастером спорта Романом Павлюченко, а 11 августа с боксером, действующим чемпионом мира по версии WBA/IBF в первом тяжелом весе Денисом Лебедевым, 13 августа можно будет узнать все о космосе у 100-ого космонавта России Олега Котова, а 14 августа гости смогут лично встретиться, а некоторые даже сыграть с 16-ти кратным чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым.

Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке. Уточняется, что мероприятия доступны только для гостей отеля.

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