Погода в Крыму на 9 августа: летние дожди и тепло до +31

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 августа на Крымском полуострове довольно влажный понедельник, но никто не отменял и чрезвычайную пожарную опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем северо-западный ветер 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до + 28…30°.

В городе счастья Ялте, как сообщает gismeteo.ru, столбик термометра опустился до +24…27°, северо-западный ветер разгонится до 11 м/с. Облачно, сильный дождь, гроза.

В Евпатории до +27°, скорость западного ветра 2-12 м/с. Переменная облачность, гроза и дождь.

В Керчи днем до 28°. Скорость южного ветра 3-10 м/с. Небольшой дождь в дуэте с грозой.

Температура воды в Черном море +24…27°.

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