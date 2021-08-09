Крым возглавил топ-10 направлений отдыха в сентябре

В начале осени еще можно отдыхать на пляжах Крыма.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выяснили, где россияне хотят провести отпуск в сентябре.
После анализа данных брони, оказалось, что любителям отдыха у моря по душе Крым, Краснодарский край и Гагрский район в Абхазии. А вот для экскурсий туристы выбирают Татарстан, Карелию, Ставропольский край и Ленинградскую, Калининградскую, Ростовскую, Тверскую области.
Топ-10 направлений отдыха в сентябре (средняя цена в рублях ночи в отелях)
Крым, 3546
Краснодарский край, 2256
Гагрский район, 1969,5
Ленинградская область, 2675
Ставропольский край, 1666
Ростовская область, 2249
Карелия, 5897
Калининградская область, 1739
Тверская область, 5515
Татарстан, 1743
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