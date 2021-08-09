Крым возглавил топ-10 направлений отдыха в сентябре

В начале осени еще можно отдыхать на пляжах Крыма. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выяснили, где россияне хотят провести отпуск в сентябре.

После анализа данных брони, оказалось, что любителям отдыха у моря по душе Крым, Краснодарский край и Гагрский район в Абхазии. А вот для экскурсий туристы выбирают Татарстан, Карелию, Ставропольский край и Ленинградскую, Калининградскую, Ростовскую, Тверскую области.

Топ-10 направлений отдыха в сентябре (средняя цена в рублях ночи в отелях)

Крым, 3546

Краснодарский край, 2256

Гагрский район, 1969,5

Ленинградская область, 2675

Ставропольский край, 1666

Ростовская область, 2249

Карелия, 5897

Калининградская область, 1739

Тверская область, 5515

Татарстан, 1743

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