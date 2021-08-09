Мощные ливни с градом обрушатся на Крым в ближайшие два дня

В Крыму наступила дождливая неделя Фото: Архив "КП"

Сильные дожди с грозами и сильным ветром ожидаются в Крыму в течение ближайших двух суток, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Уточняется, что непогода в некоторых районах полуострова может продержаться до конца недели.

- На полуострове 10 и 11 августа ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, – говорится в штормовом предупреждении.

Температура воздуха ночью сильно не изменится, днем не будет достигать 30 градусов. В гидрометцентре уточнили, что прошедшей ночью в Симферополе выпало 14 миллиметров осадков.

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