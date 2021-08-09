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Политика9 августа 2021 14:08

Аксенов ответил на условия признания статуса Крыма Белоруссией

Местные власти будут рады визиту Лукашенко, но для этого нужно его желание
Елизавета КВАЧКОВА
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Аксенов ответил на выдвинутые Лукашенко условия по признанию российского статуса Крыма. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Аксенов ответил на выдвинутые Лукашенко условия по признанию российского статуса Крыма. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на выдвинутые президентом Белоруссии Александром Лукашенко условия по признанию российского статуса Крыма. Об этом он рассказал сегодня журналистам.

По его словам, в Крыму своя внутренняя политика. Местные власти будут рады визиту на полуостров как Александра Лукашенко, так и руководителей других стран СНГ.

- Если Владимир Владимирович приглашал Александра Григорьевича приехать – пожалуйста, мы не возражаем. А какие-то вещи, требования или условия – это не ко мне, зайдет ли кто-то или не зайдет. Я считаю, что если есть желание, то никто на условия или на причины внимания не обращает. Если желания нет, то найдут еще причины – потом скажут, еще кто-то должен приехать. Мы все равно рады видеть и белорусского руководителя, и вообще глав стран СНГ, если по согласованию с нашим лидером, с Владимиром Владимировичем, будем рады, если все приедут. Приглашаем, здесь никаких вопросов нет, – заявил Аксенов.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает статус российского Крыма, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять на полуостров продукцию. В отношении республики у Лукашенко «развязаны руки» из-за действий Киева.

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