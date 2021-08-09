Симферопольцы задыхаются в местных маршрутках

Жители Симферополя задыхаются в местных маршрутках из-за неработающих кондиционеров. Фото: пресс-служба местной администрации

Жители Симферополя страдают от духоты в местных маршрутках из-за сломанных кондиционеров и плотно закрытых люков. На улице последнее время стоит невероятная жара, и чтобы добраться до пункта назначения на общественном транспорте, жителям крымской столицы нужно пройти испытание на прочность. Своими «впечатлениями» они поделились в соцсетях.

- Симферополь, ливень, людей полный автобус. Водитель сначала сказал закрыть люки, чтобы вода не попадала в салон. На просьбу включить кондиционер несколько раз не реагировал, а потом ответил, что и так свежо и прохладно. И вообще, в дождь включать кондиционер не положено, – рассказала на своей странице во «ВКонтакте» одна из свидетельниц происходящего.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два дня, несмотря на ливни, в Крыму температура днем будет достигать 30 градусов.

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