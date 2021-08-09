Из-за сильного ветра на дорогу в Симферополе рухнуло дерево

Сильный ветер свалил тяжелый ствол дерева на дорогу в Симферополе. Фото: пресс-служба местной администрации

В Симферополе шквалистый ветер повалил на дорогу дерево. Рабочие бригады трудятся в усиленном режиме, чтобы устранить последствия непогоды.

- Задействованы 209 сотрудников и 15 единиц специализированной техники. На данный момент через Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил ряд обращений граждан по упавшим деревьям на улицах Зенитная, Чернышевского, бульваре Франко, – цитирует «Крым 24» пресс-службу муниципалитета.

Также сейчас проводятся работы по очистке системы ливневой канализации.

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