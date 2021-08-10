Погода в Крыму на 10 августа: ливни, град и тепло до +38

В Крым пришли дожди. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 августа на Крымском полуострове снова хозяйничает ненастье. Местные синоптики сообщили, что сегодня, и завтра, то бишь 11 августа, на полуострове ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20-25 м/с. Никто не отменял и чрезвычайную пожарную опасность.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - проинформировали в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, временами сильный, гроза. Северный ветер до 12 м/с. Днем тепло 26…28°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, как сообщает gismeteo.ru, столбик термометра опустился до +24…28°, северо-восточный ветер 5…11 м/с. Дождь, гроза.

В Евпатории до +23…27°, скорость северного ветра 5-12 м/с. Гроза и дождь.

В Керчи днем +22…25°. Скорость северо-восточного ветра 2-12 м/с. Ливень, гроза.

Температура воды в Черном море +24…27°.

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