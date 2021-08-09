Крым готов к осенне-зимнему периоду на 45%

В Крыму готовятся к отопительному сезону Фото: Архив "КП"

Республика Крым на 45% готова к отопительному сезону: приведены в надлежащее состояние часть тепловых сетей, котельных, центральных тепловых пунктов, а также подписаны паспорта готовности.

- До конца сентября планируем, чтобы в рамках подготовки к отопительному сезону мероприятия были выполнены на 100%, – цитирует Крымская газета исполняющего обязанности генерального директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Исмета Аблаева.

Он уточнил, что необходимые для отопительного сезона оборудование и материалы частично закуплены. Напомним, что производственные мощности ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» к отопительному сезону 2021-2022 годов состоят из 301 котельных, 167 центральных тепловых пунктов и 803,258 километров тепловых сетей.

На данный момент в рамках модернизации теплоснабжающего предприятия отремонтированы четыре котла и три теплообменных установки. Также проведены 79 мероприятий по ремонту тепловых сетей, заменены 17 единиц насосного оборудования. Кроме того, в ближайшее время завершится реконструкция блочно-модульной котельной на улице Спортивной, 1, в поселке Аграрном (Симферополь).

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