Семь водителей общественного транспорта в Крыму умерли от коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Крыму от коронавируса скончались семь водителей общественного транспорта.

- У нас за последнее время умерло 7 водителей непосредственно от коронавируса, - сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова в эфире «Радио Крым».

Напомним, в Крыму за сутки зарегистрировали 391 случай коронавируса. В лабораториях обследовали на коронавирус образцы 4468 человек. С начала пандемии в Крыму зафиксировали 52 667 человек с коронавирусной инфекцией.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50