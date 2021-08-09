Семь водителей общественного транспорта в Крыму умерли от коронавируса

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В Крыму от коронавируса скончались семь водителей общественного транспорта.
- У нас за последнее время умерло 7 водителей непосредственно от коронавируса, - сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова в эфире «Радио Крым».
Напомним, в Крыму за сутки зарегистрировали 391 случай коронавируса. В лабораториях обследовали на коронавирус образцы 4468 человек. С начала пандемии в Крыму зафиксировали 52 667 человек с коронавирусной инфекцией.
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