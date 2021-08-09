Глава Симферополя осмотрел дворы города в футболке стоимостью около 30 тысяч рублей

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов осматривает дворы города в брендовых вещах.

Так, градоначальник выехал посмотреть, как ведется благоустройство на улицах Балаклавская, Киевская, Бела Куна, Залесская и 1-й Конной Армии. Фото с поездки мэр выложил в соцсетях.

Зоркие подписчики углядели, что у Демидова не простой «лук» - его частью стала брендовая футболка Balmain. Такая вещь стоит около 30 тысяч рублей в московском ЦУМе.

Та самая футболка

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