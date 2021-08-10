В Крыму на 10 августа выявили 394 новых случаев коронавируса

На Крымском полуострове за последние сутки выявили 394 новых случаев COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Республике Крым за истекшие 24 часа выявили 394 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 354 человека самостоятельно обратились за медпомощью, 40 – ранее контактировали с инфицированными.

- За последние сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1203 человека, – сообщил Аксенов.

С начала пандемии в регионе выписали с выздоровлением 53 045 человек, 378 – за последние сутки.

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