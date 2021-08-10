Медики одной из больниц Крыма подделывали сертификаты о вакцинации

Мошенников, подделывающих документы о вакцинации в Крыму, вычислили Фото: Архив "КП"

В Крыму разоблачили медиков, подделывающих сертификаты о вакцинации против COVID-19. Документы о прививках препаратом «Спутник V» пытались оформлять сотрудники одной из местных больниц.

Как пишет «Крым 24», на полуострове мошенническая схема не получила широкого распространения, однако на территории России только за июль выявлено 300 организаций, изготавливающих подложные бумаги.

- С начала июля АНО «Диалог» по поручению правительства ведёт в интернете поиск поддельных ресурсов по продаже сертификатов о вакцинации. Мошенники предлагают от 2500 до 7000 за бумажный сертификат. Обещают даже сделать это задним числом: тогда цена вырастает и доходит до 20 000 рублей. Никаких записей на Госуслугах от такой бумажки не появится, – цитирует СМИ директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского.

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