В МЧС рассказали, почему обрушилось здание Крымской филармонии в Симферополе

Улица Пушкина в крымской столице частично перекрыта. Фото: Александр Ткачев

Обрушение части здания Крымской филармонии в центре Симферополя произошло из-за обвала внутренней перегородки конструкции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

- Установлено, что во время проведения ремонтных работ в здании филармонии, находящейся на реконструкции, произошло обрушение внутренней перегородки и межэтажного деревянного перекрытия между первым и вторым этажом двухэтажного здания, – говорится в сообщении.

Территорию строения оцепили, сейчас там проводятся мероприятия по уточнению обстановки.

Напомним, что сообщение об обрушении Крымской филармонии поступило сегодня утром. По предварительным данным, площадь обрушения составила 35 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС, МВД, «Крымгазсети» и «Крымэнерго.

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