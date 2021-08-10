Алексей Черняк: «На Олимпийских играх нарушили главный принцип «спорт вне политики»

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На летних Олимпийских играх в Токио был нарушен главный принцип «спорт вне политики». Такое мнение выразил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

- Политика вмешалась в Олимпийские игры, повлияв на результаты, хотя должно было бы быть наоборот. Мы видели психологическое давление, откровенное засуживание. Такое неспортивное поведение только укрепляет в мысли, что против нашей страны развернута информационная война, что Россию боятся - и как спортивную страну, и как сильного игрока на мировой политической арене, - заявил Черняк.

Несмотря на все препятствия, по его словам, наши спортсмены выглядели достойно. Российская сборная завоевала 71 медаль за время игр. Это лучший результат России за 17 лет.

Кроме того, Черняк поблагодарил всех членов сборной России за участие в Олимпиаде:

- Очень важный момент, насколько усилили сборную крымские спортсмены. В этом плане Крым всегда славился, крымчане неоднократно поднимались на пьедестал почета в различных видах спорта. Мы гордимся высокими результатами наших земляков.

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