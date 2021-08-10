Сергей Аксенов вошел в Топ-10 самых цитируемых глав регионов РФ

Глава Крыма вошел в пятерку самых цитируемых глав регионов России. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов занял пятое место в медиарейтинге глав регионов России за июль. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте «Медиалогия», пишет Крымская газета.

Первое место в топе принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, замыкает пятерку лидеров руководитель РК Сергей Аксенов. Его медиаиндекс составил 95 640,4 (13 404 сообщения).

Напомним, что в своих сообщениях за июль Аксенов наиболее часто обсуждал темы возросшего турпотока в Крым и подтопления некоторых территорий в республике. Также нередко он касался вопросов относительно пресной воды, дефицит которой более не грозит местным жителям.

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