В Абхазии хотят признать российский Крым

Крым стал российским в марте 2014 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Лидер Народной партии Абхазии Якуба Лакобу предположил, что рано или поздно в Абхазии признают российский Крым.

- Я думаю, уже давно можно было бы признать, я думаю, признают, а как иначе? Может быть, мы привыкли ждать рекомендаций из нашей белокаменной матушки-России. Может, там говорят подождать, есть какие-то соображения дипломатические, политические, - предположил депутат.

По его словам, «никаких препон быть не должно». Также Якуба Лакобу напомнил, что Абхазию тоже не признают некоторые страны.

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