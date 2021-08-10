Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика10 августа 2021 14:01

В Абхазии хотят признать российский Крым

Местные депутаты полагают, что в этом процессе «никаких препон быть не должно»
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Крым стал российским в марте 2014 года

Крым стал российским в марте 2014 года

Фото: Иван ВИСЛОВ

Лидер Народной партии Абхазии Якуба Лакобу предположил, что рано или поздно в Абхазии признают российский Крым.

- Я думаю, уже давно можно было бы признать, я думаю, признают, а как иначе? Может быть, мы привыкли ждать рекомендаций из нашей белокаменной матушки-России. Может, там говорят подождать, есть какие-то соображения дипломатические, политические, - предположил депутат.

По его словам, «никаких препон быть не должно». Также Якуба Лакобу напомнил, что Абхазию тоже не признают некоторые страны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50