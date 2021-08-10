В Севастополе рассказали о репутации вожатого из лагеря «Ласпи»

Вожатый, вокруг которого разгорелся скандал, работает с детьми с 2018 года Фото: Архив "КП"

Вожатый из детского лагеря «Ласпи» в Севастополе, вокруг которого разгорелся скандал, проходил необходимую подготовку перед работой с детьми.

- Ситуация, конечно, требует очень серьезного изучения. Иван по линии Российских студенческих отрядов два года был командиром одного из педагогических отрядов. У нас ни разу не было с ним инцидентов, – цитирует ForPost проректора по профориентационной работе Севастопольского государственного университета, в котором учится студент-вожатый, Ирину Авдееву.

Она добавила, что к рассмотрению сложившейся ситуации готовы подключиться представители университета. Большие надежды в деле прояснения ситуации проректор СевГУ возлагает на результаты анализа записей видеонаблюдения.

- Мы уверены в Иване, так как это один из тех вожатых, о которых меньше всего можно было подумать. Он умеет работать с детьми, и, как правило, всегда были положительные отзывы. Но жалоба ведь все-таки возникла, поэтому надо разбираться: почему она возникла, что этому послужило? – отметила Ирина Авдеева.

Напомним, что недавно в соцсетях появилось скандальное сообщение о жестокости к подопечным в лагере. Мама мальчика, отдыхавшего на третьей смене, сообщила, что один из вожатых применял к ребенку физическую силу, оставлял одного в темной комнате, унижал в присутствии всего отряда.

Позже вожатый ответил на обвинения в свой адрес, уточнив, что в действительности мальчик был трудный, но ребенка никто не унижал, физическую силу к нему также не применяли.

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