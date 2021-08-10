Республиканский многопрофильный медцентр имени Семашко, открытый в Симферополе, станет основой «кластера здоровья» Фото: архив "КП"

В Крыму создадут медицинско-оздоровительный кластер мирового уровня, который объединит уникальные природные возможности полуострова и потенциал современной медицины, сообщил глава комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

- На это направлена работа команды партии власти по модернизации здравоохранения и санаторно-курортной сферы, от развития которых напрямую зависит качество жизни крымчан, - отмечает Бабашов.

Республиканский многопрофильный медцентр имени Семашко, открытый в Симферополе, станет основой «кластера здоровья». Около медцентра построят новый республиканский инфекционный госпиталь на 300 коек. Кроме того, здесь разместят новый перинатальный центр, корпус онкодиспансера, учебные корпуса медицинской академии, а также жилье для медицинских работников с сопутствующей инфраструктурой.

В рамках кластера планируется развивать оздоровление и детский отдых. Основной потенциал в этой сфере сосредоточен в Евпатории и Саках. Леонид Бабашов напомнил, что по поручению президента РФ был разработан комплекс мероприятий по развитию детских санаториев. Главный проект – создание реабилитационного центра, строительство которого планируют завершить в 2024 году. Центр будет принимать детей со всей России.

Кроме того, в Евпатории до 2024 года планируется провести реконструкцию санаториев «Меркурий» и «Юбилейный», пансионата «Алмазный», Многопрофильного комплексного реабилитационного центра для детей-инвалидов, детского оздоровительного лагеря «Пионер».

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