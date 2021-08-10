Партия «Новые люди» вступилась за память партизан Крыма

Памятный знак был установлен в районе Ангарского перевала в 1963 году, а в 2017 с него демонтировали табличку с именами сорока партизан и подпольщиков.

Рабочая группа по контролю за состоянием памятников истории и культуры Крыма, созданная партией «Новые люди», намерена вернуть табличку с именами героев войны на мемориал «Партизанская шапка».

Памятный знак был установлен в районе Ангарского перевала в 1963 году, а в 2017 с него демонтировали табличку с именами сорока партизан и подпольщиков.

С просьбой помочь вернуть табличку на законное место в партию обратилась жительница Симферополя Марина Филиппова. Она говорит, что табличка находится на складе музея «Таврида», а демонтировали ее из-за нехватки сведений. Ни в Министерстве культуры Крыма, ни в других инстанциях помогать женщине не намерены.

- Мемориальную табличку нужно реставрировать, дополнить именами тех, кто это заслужил, и вернуть на мемориал «Партизанская шапка», - уверена Марина Филиппова.

Глава крымского отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко отметила, что к ним часто обращаются по поводу сохранения памятников Крыма. Волонтеры приводят в порядок памятные места и мемориальные доски. В этот раз ситуация сложней, но отступать активисты не намерены.

Сторонник партии «Новые люди», глава благотворительного фонда «Крым – наследие» Мнацакан Мелконян предложил организовать круглый стол по этому вопросу.

- Мы пригласили историков, общественников, журналистов чтобы привлечь внимание к проблеме, и наши чиновники уже не смогут ограничиться отписками,- отметил Мелконян.

Новые люди готовы также подать иск в суд, если это будет необходимо.

– Мы подготовим запрос в Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым с требованием установить табличку и увековечить имена крымчан. Если реакции не будет, подадим в суд в соответствии с законом об оскорблении памяти защитников Отечества, – заявила участница встречи, журналистка и общественный деятель Оксана Лобода.