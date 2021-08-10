Определена опасная зона вокруг обрушившегося здания в центре Симферополя

Центр Симферополя частично перекрыли. Фото: пресс-служба местной администрации

Муниципальная комиссия Симферополя по чрезвычайным ситуациям определила границу зоны угрозы ЧС рядом со зданием, где произошло обрушение, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что утром 10 августа в центре Симферополя обвалилась часть здания Крымской филармонии. Пострадавших нет, на месте работали сотрудники МЧС и полиция. По информации ГУ МЧС по РК, обрушение произошло во время проведения ремонтных работ из-за обвала внутренней перегородки конструкции.

- Решением муниципальной комиссии по ЧС определены границы зоны угрозы чрезвычайной ситуации: от перекрестка улиц Пушкина и Карла Маркса, далее по улице Пушкина (в том числе пешеходная зона и проезд) до перекрестка улиц Пушкина и Александра Невского, – говорится в сообщении.

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