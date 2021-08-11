Погода в Крыму на 11 августа: дожди, грозы и тепло до +28

Среда будет дождливой. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 августа на Крымском полуострове - это близнец ушедшего дня: штормовое предупреждение, дожди, грозы и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Скорость северного ветра до 14 м/с. Столбик термометра днем покажет + 26…28°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, как сообщает gismeteo.ru, столбик термометра не преодолеет отметку в +28°, скорость северного ветра до 12 м/с. Дождь, гроза.

В Евпатории не жарко, всего +23…28°, северный ветер может развить скорость до 12 м/с. Гроза и дождь.

В Керчи днем всего +22…24°. Скорость северо-восточного ветра до 11 м/с. Сильный дождь, гроза.

Температура воды в Черном море +24…27°.

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