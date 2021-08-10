Где в Симферополе и Севастополе 11 августа отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бела Куна, 1-7 (нечет), 13, 13а;

ул. Кечкеметская, 184б;

пр. Александра Суворова (строительство микрорайона «Крымская Роза»),

ул. Никанорова;

ул. Вишневая, 62-104; ул. Киевская, 36-40 (чет);

ул. Куйбышева, 157-179 (нечет);

ул. Кечкеметская, 40-62(чет), 142-164(чет), 69/155, 80/1;

ул. Лизы Чайкиной, 28-34 (чет);

ул. Стрелковая, 70-116 (чет), 67-85 (нечет);

ул. Шалфейная, 58-118 (чет), 67-119 (нечет);

пер. Вишневый, 20-24 (чет), 1-23 (нечет);

ул. Радио, 12-18 (чет), 11-13 (нечет);

ул. Мокроусова, 10-14/42 (чет), 19-21 (нечет);

ул. Фрунзе, 4, 6, 1-5(нечет), 16а;

ул. Шмидта, 29/2

СЕВАСТОПОЛЬ

с 7.30 до 16.30

ул. КСП Память Ленина 422,426,405,421,429,уч.2,уч.474,594,593,кад.49;

с. Родное: ул. Яны Дунья 1-5(нечет),14,18,22,24,17,19,23; ул. Новая жизнь 17,18; ул. Садовая 24-А,2-24(чет),1-31(нечет),50; ул. Умерова 2,3,4,5,6,7; ул. Новая 2-32(чет),19-А,1-33(нечет); ул. Сумская 2-42(чет),1-43(нечет); ул. Сахалина 2-10(чет),16,22,1-9(нечет),13,15; ул. Центральная 2-40(чет),1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8(чет),1-7(чет); ул. Школьная 8-30(чет),7-29(нечет).

с 11.00 до 17.00

с. Терновка, с. Родное.

с 9.00 до 13.00

ул. Камышовое шоссе 2;

2 Диагональная 10-12(чет),16-30(чет),17-А,13-А,7,11-13(нечет),17;

Диагональная 14,18,32,11,19;

ул. 1-ая Диагональная 10,14,20,11-А,9-13(нечет),17-19(нечет);

ул. Камышовое шоссе 18-А;

пр. Эдельвейсовый 8,11-а,9-а/2,5-а,9-б/2,9/2,9/1,5

с 9.00 до 17.00

с. Широкое: пер. Калиновый 2-12(чет),16,1-5(нечет); пер. Ракитовый 2-4(чет),1-3(нечет); пер. Яблоневый 6,5-7(нечет); ул. Булгакова 2-48(чет),54-58(чет),19-31(нечет); 56-А,56-Б,48-52(чет),62-110(чет),77-А,31-А,33-77(нечет)

ул. Николая Музыки 78-82(нечет);

пр. Генерала Острякова 223-227(нечет);

ул. Одесская 19-25(нечет);

ул. Патриса Лумумбы 3-5(нечет);

ул. Большая Морская 12;

ул. Батумская 10-18(чет),19-21(нечет);

ул. Генерала Петрова 17-21(нечет), 14;

ул. Щербака 24,28-30(чет),11-А,11-27(нечет);

ул. Новороссийская 8-12(чет);

ул. Маршала Геловани 7;

ул. Флагманская 4

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