Благоустройство дворов в Симферополе не успевают выполнить в срок

Глава Крыма лично следит за работами на площади имени Ленина в крымской столице. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Симферополе не успевают выполнить благоустройство придомовых территорий, которые планировали завершить к 1 июля, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. За прошедшую неделю активная работа велась только на 3 объектах из 17.

- Такая ситуация возникла из-за срыва контрактов 2020 года, когда генподрядчик не выполнил свои обязательства. На данный момент все материалы переданы в МВД, директор компании, которая проводила ремонт, задержан. Все это не дало возможность вовремя заключить контракты на ремонт придомовых территорий в этом году, – сообщил Аксенов.

Глава Крыма напомнил, что продолжает ежедневный контроль работ, которые ведутся на площади имени Ленина в крымской столице.

- Лично каждый день из окон рабочего кабинета смотрю на площадь Ленина и фиксирую количество рабочих на объекте. Информирую главу администрации, если рабочих на объекте не хватает, почему в 16.00 у них обед и так далее. В последнее время количество людей увеличилось, но все равно не соответствует норме, необходимой для сдачи объекта в срок, – уточнил Аксенов.

Он выразил надежду на то, что ответственные должностные лица усвоили прошлый опыт, поэтому в этом году срок реализации мероприятий не задержат.

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