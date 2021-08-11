Под Симферополем поставили фонари в уникальной пещере с костями страуса-гиганта

Под землей идет работа по обустройству экскурсионного маршрута. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

Уникальный туристический объект в двух десятках километрах от Симферополя вот-вот примет первых посетителей.

Объект готовят к открытию. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

Пещеру, которую нашли при строительстве федеральной трассы «Таврида», планировали открыть на Рождество, но что-то там не срослось.

Работы же по обустройству нового объекта, где ученые обнаружили останки древних животных, в том числе гигантского страуса, продолжаются.

- Руководитель проекта Геннадий Самохин совместно с пресс-службой КФУ им. Вернадского провели весь день в пещере, изучая и расставляя источники освещения, - такое вот сообщение появилось в соцсети.

Причем для каждой точки показа подобрали индивидуальное освещение. Вдобавок придумали название для экскурсионного маршрута: «имена» получили и отдельные залы, и целые ветки.

Продумывается и рекламная графика для пещеры, которая украсит майки, ручки, бокала и другое, что можно предложить туристам на память об удивительной экскурсии под землей.

Таврида скоро примет первых гостей. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

- Осталось совсем немного подождать, и наша замечательная Таврида откроет свои двери для всех желающих, - отмечают организаторы.

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