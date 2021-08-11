Севастополь возглавил топ-10 направлений отдыха в сентябре

Севастополь хорош в любое время года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проанализировав данные брони, выяснили, где россияне хотят провести выходные в сентябре.

Оказалось, что самые популярные направления - Севастополь, Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

Топ-10 направлений отдыха в выходные в сентябре (средняя стоимость в рублях ночи в отелях и гостиницах)

Севастополь, 2967

Анапа, 1962,5

Москва, 3304

Санкт-Петербург, 2550

Калининград, 3000

Пряжинский район, Карелия, 5000

Гагра, 3500

Краснодар, 2875

Бахчисарай, 2750

Красная Поляна, 4990

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