Севастополь возглавил топ-10 направлений отдыха в сентябре

Севастополь хорош в любое время года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проанализировав данные брони, выяснили, где россияне хотят провести выходные в сентябре.
Оказалось, что самые популярные направления - Севастополь, Москва, Санкт-Петербург и Калининград.
Топ-10 направлений отдыха в выходные в сентябре (средняя стоимость в рублях ночи в отелях и гостиницах)
Севастополь, 2967
Анапа, 1962,5
Москва, 3304
Санкт-Петербург, 2550
Калининград, 3000
Пряжинский район, Карелия, 5000
Гагра, 3500
Краснодар, 2875
Бахчисарай, 2750
Красная Поляна, 4990
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