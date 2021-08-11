Школы и детсады Симферополя продолжают готовить к учебному году

Ремонтные работы в школах и детсадах в крымской столице должны завершить до сентября Фото: Архив "КП"

В Симферополе продолжают подготавливать школы и детсады к новому учебному году, сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель председателя администрации Симферополя, начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина. По ее словам, все ремонтные работы должны завершить до начала сентября.

- Есть ряд школ, где начаты капитальные ремонты. Сейчас такой капремонт идет в школе № 27 в микрорайоне улицы Семашко и в школе № 21 на Краснознаменной. Основным вопросом до 1 сентября является запуск пищеблоков, чтобы обеспечить благоприятные условия для подготовки и осуществления питания школьников горячим питанием, – сообщила Сухина.

Она также уточнила, что пищеблоки некоторых учебных учреждений уже устарели, а в одной из школ его вовсе пришлось закрыть (школьников обеспечивали привозными продуктами).

- Контракты на ремонтные работы в этих учреждениях заключены на два года, они включают внутренние и наружные отделочные работы, обновление материально-технической базы, – утонила зампред местной администрации.

Финансы на проведение всех работ выделены из муниципального бюджета. За эти же средства производят ремонт в детских садах №62, № 65, № 98. В тех образовательных заведениях, по которым только разрабатывается проектно-сметная документация, ремонт начнут делать в следующем учебном году.

Она отметила, что при необходимости начала ремонта в учебное время детей переведут на обучение в другие школы второй сменой.

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