В Крыму на 11 августа выявили 388 новых случаев коронавируса

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения COVID-19 Фото: Виталий ПАРУБОВ

За последние 24 часа на территории Республики Крым зарегистрировали 388 инфицированных коронавирусной инфекцией. Из них самостоятельно за медпомощью обратились 335 заболевших, 53 человека ранее контактировали с зараженными. Такие данные приводит глава Крыма Серей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 153 человека.

Сейчас амбулаторное лечение проходят 5 563 человека, на стационаре (с ковидом и пневмонией) находятся 3 074. Кроме того, с начала пандемии на полуострове вывили 64 015 инфицированных коронавирусом, за этот же период с выздоровлением выписано 53 393 пациента (348 – за последние сутки), количество умерших с начала пандемии составляет 1 906 человек (8 – за последние сутки).

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