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Происшествия11 августа 2021 12:18

На границе с Крымом задержали троих россиян в федеральном розыске

Работники погранслужбы передали их полиции
Елизавета КВАЧКОВА
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Преступники задержаны и переданы сотрудникам полиции

Преступники задержаны и переданы сотрудникам полиции

Фото: Архив "КП"

Троих россиян задержали за прошедшие две недели сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ, все они находились в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе ведомства.

При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска «Джанкой» вычислили гражданина России 37-лет, который хотел попасть в Крым. Еще двоих человек 47 и 57 лет задержали при прохождении паспортного контроля за клевету и мошенничество.

- После составления соответствующих документов граждане переданы сотрудникам МВД для проведения дополнительной проверки и последующей передачи инициаторам розыска, – говорится в сообщении.

С начала 2021 года в пунктах пропуска через госграницу сотрудниками Пограничного управления задержано 15 человек, находящихся в федеральном розыске.

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