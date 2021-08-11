Крымским аквапаркам разрешили работать шесть дней в неделю вместо пяти

Теперь аквапарки могут работать шесть дней в неделю Фото: Архив "КП"

В Крыму смягчили режим работы местных аквапарков. Им разрешено закрываться не на два дня в неделю для санитарной обработки, а на один. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба.

- Один день среду (оставляем) на санитарную уборку аквапарков, в остальном все дни, включая воскресенье, аквапарки все дни работают. Изменения в указ сегодня вносите, - сказал Аксенов.

Ранее санитарная обработка должна была проводиться и в воскресенье.

Напомним, в Симферополе сняли ограничения на работу аттракционов и фудкортов. Такое решение было принято, поскольку в городе снизился уровень заболеваемости коронавирусом.

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