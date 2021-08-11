Рядом с берегами Крыма замечен еще один разведывательный самолет США

«Boeing RC-135V» в небе. Фото: свободная энциклопедия «Википедия»

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США «Boeing RC-135V» 11 августа заметили над крымским побережьем. Об этом стало известно по данным мониторингового ресурса «PlaneRadar», пишет КИА.

Приблизительно в 11.30 воздушное судно начало разведывательный полет. Уточняется, что летательный аппарат осуществил дозаправку в небе над Черным морем. Известно, что самолет поднялся с авиабазы Суда на острове Крит.

Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик 8 августа засекли у границ Крыма. У берегов полуострова воздушное судно замечено в 09.15.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50