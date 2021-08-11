Жителей Крыма освободят от оплаты за неотапливаемые подъезды

Специальные комиссии начнет работу с Евпатории, где многие перешли на индивидуальное отопление Фото: Архив "КП"

С 2019 года жителей многоквартирных домов обязали платить за отопление мест общего пользования, например, лестничных площадок. Это вызывало множество проблем, так как в некоторых домах с 1990-х годов радиаторы и трубы срезаны, что документально не зафиксировано.

Как пишет «Крымская газета», в преддверии отопительного сезона глава Крыма Сергей Аксенов поручил Жилинспекции РК разработать новую формулу расчета платежей за отопление в тех домах, где нет сетей отопления внутри подъездов. Теперь определять, является ли подъезд отапливаемым, будет специальная комиссия.

- Решения должны быть справедливыми, если нет тепла в подъезде – люди не должны платить, плата должна взиматься только за фактически предоставленные услуги без учета той площади, которая не отапливается, – цитирует СМИ главу Крыма.

Комиссии начнут работать во всех муниципальных образованиях полуострова. Эксперты будут выносить соответствующее заключение, после чего ресурсоснабжающая организация на основании такого заключения и заявления потребителя будет начислять оплату в соответствии с новыми формулами. Работа по такой схеме начнется с Феодосии, где многие граждане установили в своих домах индивидуальное отопление.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50