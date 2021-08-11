Депутат Госдумы пообещал решить проблемы жителей сел Черноморского района

Михаил Шеремет. Фото: Facebook Михаила Шеремета

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посетил несколько сел Черноморского района Крыма и выяснил основные проблемы жителей.

В селе Далекое возникла следующая проблема – подрядчик, который провел работы по замене старого водопровода, не предусмотрел подключение абонентов. В ситуации разобрался Михаил Шеремет. В администрации Черноморского района пообещали местным жителям предоставить технику, необходимую для подключения жителей к водопроводу.

Также стало известно, что в селе Красная Поляна нужен капитальный ремонт одного из трех домов культуры. График ремонтных работ уже сформирован, их начало намечено на 2022 год. В том же селе также есть проблема оформления права собственности на водовод. Его строили в советское время, тогда сети водоснабжения принадлежали местному совхозу, но после распада Советского Союза они не были переданы на баланс администрации поселения. Водовод очень старый, и требуется проведение ремонта. Однако выделение средств из бюджета села возможно только после оформления нужных документов. В решении этого вопроса посодействует Михаил Шеремет.

А у жителей села Оленевка другая проблема – очень низкое напряжение в сети электроснабжения. По словам депутата Госдумы, эту проблему необходимо решать, так как курортные регионы требуют развития. В Оленевке планируют обновить устаревшие энергосети.

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