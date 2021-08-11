Стая дельфинов в Крыму пыталась предупредить людей о землетрясении

Морские животные могут слышать низкочастотные колебания Фото: "КП" Архив

В Черном море недалеко от Крыма 9 августа произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла. В этот же день на южном побережье Керченского полуострова отдыхающие стали свидетелями необычного поведения дельфинов.

Как пишет ForPost, толчки были зафиксированы на глубине 10 километров под землей и на расстоянии 41 километра от Севастополя и 83 километров от Ялты, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Еще несколькими часами ранее, рядом с Кояшским озером, отделенного от Черного моря узким перешейком, несколько дельфинов не побоялись подплыть прямо к берегу и, по словам очевидцев, устроили незабываемое шоу. Запись с морскими обитателями отдыхающие выложили в сеть.

- Вы когда-нибудь видели такое? Я была на многих пляжах, много раз видела дельфинов, но нигде я не видела такого, – цитирует СМИ автора сообщения.

Некоторые комментаторы предположили, что дельфины предупреждали людей о предстоящем землетрясении. Но большая часть склонялась к мнению, что морские жители просто ловили рядом с брегом рыбу.

По словам эксперта, дельфины действительно могут чувствовать подземные толчки еще до того, как их зафиксируют приборы.

- Как и другие животные, дельфины ощущают даже самые небольшие подземные толчки, которые не могут уловить люди. Поведение животных в связи с природным явлением, конечно, меняется, – приводит слова доцента кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Сергея Леонова издание.

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